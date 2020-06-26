Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Все участники дела о хищении 129 миллионов рублей сообщили о том, что невиновны в произошедшем преступлении.

Среди них находится режиссер Кирилл Серебренников, его коллега Алексей Малобродский, а также экс-директор Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Последней изменили приговор, отметив, что бывшая чиновница не знала о деятельности остальных обвиняемых, однако допустила халатность.

В Мещанском суде Москвы 26 июня проходит слушание по делу. В суд приехали не только участники процесса, но и их поддержка. В материалах указано, что произошло хищение 129 миллионов рублей, выделенных деятелям искусства на создание проекта "Платформа". Всего им передали 260 миллионов рублей.