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 Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ

Минкомсвязь: портал госуслуг выдержит в случае онлайн-голосования всех избирателей в РФ
Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

Володин призвал россиян найти время для участия в голосовании по Конституции РФ

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13:37   26 Июня 2020
Общество

Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Все участники дела о хищении 129 миллионов рублей сообщили о том, что невиновны в произошедшем преступлении.

Среди них находится режиссер Кирилл Серебренников, его коллега Алексей Малобродский, а также экс-директор Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум. Последней изменили приговор, отметив, что бывшая чиновница не знала о деятельности остальных обвиняемых, однако допустила халатность.

В Мещанском суде Москвы 26 июня проходит слушание по делу. В суд приехали не только участники процесса, но и их поддержка. В материалах указано, что произошло хищение 129 миллионов рублей, выделенных деятелям искусства на создание проекта "Платформа". Всего им передали 260 миллионов рублей.

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Автор: Илья Романович
#суд #серебренников #апфельбаум

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