В избиркоме Ярославской области объяснили, как голосовать в СИЗО

Избирательная комиссия Ярославской области информирует жителей региона о времени, местах и возможностях голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщил «Политике сегодня» заместитель главы ярославского избиркома Сергей Фефилин.

По его словам, в период с 25 по 30 июня комиссии готовы к работе на придомовых территориях и временных участках: в больницах, СИЗО и организациях с непрерывным циклом работы. Также россияне могут проголосовать на открытом воздухе, но если погода будет плохая, то мероприятие перенесут в крытое помещение.

Удобно высказать свое мнение ярославцы могут и на дому. Так, сотрудник избиркома придет к квартире и выдаст бланк для голосования. Инвалиды могут воспользоваться помощью другого человека при получении и заполнении бюллетеня.

На участках, согласно правилам Роспотребнадзора, участников голосования ждет измерение температуры, набор СИЗ, индивидуальная ручка. В помещениях есть разметка для соблюдения дистанции.

«Любые работы по подготовке и проведению голосования (в том числе по оборудованию мест для голосования, организации и проведению голосования, подсчету голосов и установлению его итогов) члены участковых комиссий должны проводить с использованием средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток)», — добавил Фефилин.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России стартовало 25 июня. Россияне могут высказать свое мнение в течение недели — до 1 июля включительно.