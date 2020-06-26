Пушков раскрыл признаки совместных провокаций США и Украины против России

Советники президента США и Госдепартамент пытались использовать инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года как повод, чтобы подыграть Украине и устроить очередную антироссийскую истерику, в отличие от самого Дональда Трампа, который проявил здравый смысл и сразу назвал происходящее провокацией.

Об этом в своем Telegram-канале написал в пятницу председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя сообщения СМИ о том, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей новой книге «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме», рассказал о реакции Дональда Трмпа на инцидент в Керченском проливе, когда три украинских военных судна попытались прорваться из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, но были задержаны российскими пограничниками.

Как пишет Болтон, Трамп сразу назвал все происходящее провокацией Киева.

«Трамп был прав и проявил здравый смысл, в отличие от его советников и Госдепа, которые тут же использовали этот повод, чтобы подыграть (экс-президенту Украины Петру) Порошенко и устроить очередную антироссийскую истерику», — написал по этому поводу Алексей Пушков.

Также сенатор рассказал, что сам он в те дни выступал в Берлине на крупном форуме и видел реакцию на происходящее министров и ведущих дипломатов стран, входящих в военный блок НАТО.

«Особенной непримиримостью отличался министр обороны Эстонии. Накал обличений в адрес России был таков, словно они готовились объявить нам войну прямо в зале заседаний, — отмечает Пушков. — В ряде парламентов стран НАТО депутаты рвались срочно вводить новые санкции против России».

И вот сейчас, добавляет он, выясняется, что американское руководство понимало, что Киев устроил в Керченском проливе провокацию. Также об этом знали и в НАТО, отмечает Пушков, однако предпочитали делать вид, что не в курсе и по привычке обвиняли во всем Россию, хотя даже украинский олигарх Игорь Коломойский подтвердил это вскоре после инцидента и тема постепенно сошла на нет.