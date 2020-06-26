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13:27   26 Июня 2020
Россия

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Всероссийское голосование по поправкам в Основной закон в Карелии проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности для участников события, заявил председатель карельского избиркома Алексей Балихин в комментарии «Политике сегодня».

Он напомнил, что «противокоронавирусные» правила утвердил Роспотребнадзор, их согласовали с ЦИК России 10 июня. На каждом участке обязательно измеряют температуру тела, выдают маски и перчатки всем присутствующим, будь то голосующий, член комиссии или сопровождающий.

«Участки для голосования в течение дня обрабатываются дезинфицирующими растворами. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить бесконтактное передвижение двух участников голосования и соблюдение санитарной дистанции», — добавил Балихин.

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома также указал на возможность голосовать дома. Для этого достаточно до 17.00 1 июля обратиться в свою участковую избирательную комиссию. В целом всероссийское голосование продлится неделю — с 25 июня по 1 июля включительно.

Ранее корреспондент «Политики Сегодня» побывал на избирательных участках Санкт-Петербурга и рассказал о мерах безопасности, организационных моментах и проблеме несвоевременного открытия участков.

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Автор: Тимофей Булочкин
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