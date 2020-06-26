Подготовка к голосованию в Кабардино-Балкарии обошлась без трудностей

Для прозрачности и открытости голосования по поправкам в Конституцию избиркомы планируют применить 69 комплексов обработки бюллетеней, поделился глава Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики Вячеслав Гешев в комментарии «Политике сегодня». Также сотрудники территориальных органов воспользуются технологией ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы» и механизмом «Мобильный избиратель», а протоколы об итогах голосования будут с машиночитаемым кодом. Что касается кабардино-балкарских участков для голосования, то они соответствуют всем мерам безопасности в нынешней эпидобставновке. В помещениях соблюдают принцип бесконтактности, также есть отдельные входы и выходы. Всем участникам мероприятия выдают СИЗы и индивидуальные ручки, измеряют температуру.

«Главным приоритетом организации голосования является безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий», — отметил Гешев.

Кроме того, все крытые УИКи проветриваются и опрыскиваются дезинфицирующими средствами. Также голосование проходит на улице и на дому. У всех участков дежурят медики на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

«Подготовка участков для голосования велась в штатном режиме. Существенных трудностей не возникало», — заключил глава избиркома республики.