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13:19   26 Июня 2020
Россия

Подготовка к голосованию в Кабардино-Балкарии обошлась без трудностей

Подготовка к голосованию в Кабардино-Балкарии обошлась без трудностей
Для прозрачности и открытости голосования по поправкам в Конституцию избиркомы планируют применить 69 комплексов обработки бюллетеней, поделился глава Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики Вячеслав Гешев в комментарии «Политике сегодня». Также сотрудники территориальных органов воспользуются технологией ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы» и механизмом «Мобильный избиратель», а протоколы об итогах голосования будут с машиночитаемым кодом. Что касается кабардино-балкарских участков для голосования, то они соответствуют всем мерам безопасности в нынешней эпидобставновке. В помещениях соблюдают принцип бесконтактности, также есть отдельные входы и выходы. Всем участникам мероприятия выдают СИЗы и индивидуальные ручки, измеряют температуру.
«Главным приоритетом организации голосования является безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных комиссий», — отметил Гешев.
Кроме того, все крытые УИКи проветриваются и опрыскиваются дезинфицирующими средствами. Также голосование проходит на улице и на дому. У всех участков дежурят медики на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
«Подготовка участков для голосования велась в штатном режиме. Существенных трудностей не возникало», — заключил глава избиркома республики.
«Политика сегодня» напоминает, что 25 июня началось всероссийское голосование по изменениям Основного закона. Оно продлится до 1 июля.

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Автор: Карина Азоян
#конституция2020 #голосование2020

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