Песков высказался о количестве фейков на тему поправок к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал количество фейков, которые распространяются на тему поправок к Конституции России.

Количество фейков просто зашкаливает, заявил Песков. Их так много, что даже не имеет смысла все перечислять. Один из самых распространенных, якобы на избирательных участках нет наблюдателей, которые смотрят за соблюдением правил, установленных во время голосования. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит на территории Российской Федерации с 25 июня по 1 июля.