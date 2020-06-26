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13:02   26 Июня 2020
Общество

Кремль прокомментировал дело "Седьмой студии"

Кремль прокомментировал дело "Седьмой студии"

Дело "Седьмой студии", руководителем которой является режиссер Кирилл Серебренников, стало поводом для анализа расходования бюджетных средств в учреждениях культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нет сомнений, что это будет сделано, добавил Песков, его слова передает Федеральное агентство новостей.

Мещанский суд Москвы 25 июня выносит приговор фигурантам дела о хищении госсредств в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина, а также бывшей работницы Минкультуры Софье Апфельбаум. Все четверо признаны виновными. Серебренникову, Малобродскому и Итину вменяют хищение средств на сумму почти 129 млн рублей, выделенных на проект "Платформа". Апфельбаум суд признал виновной в халатности.

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Автор: Руслан Неглинный
#песков #кремль #хищения #серебренников #седьмая студия

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