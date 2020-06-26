В Кремле отметили большой интерес россиян к голосованию по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль отметил заинтересованность граждан к голосованию по Конституции.

Песков заявил, что Кремль не делает выводов из первых результатов по явке на голосование по поправкам в Конституцию. По состоянию на 25 июня, общее число зарегистрированных избирателей, которые приняли участие в электронном голосовании составило 50,94%. Глава общественного штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале отметил, что этот процент составил 606 тысяч человек.

Те граждане, которые не смогут отдать свой голос онлайн, могут прийти на избирательные участки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все люди при входе получат одноразовые средства защиты и письменные принадлежности. В помещениях будет проводиться обязательная обработка всех поверхностей, урн и кабинок для голосования.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.