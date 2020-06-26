Особо охраняемые природные территории РФ станут доступны для экотуристов

Новую стратегию развития экотуризма опробуют в России. Для отдыхающих могут открыть 16 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), рассказали в Минприроды РФ.

Четыре из 16 территорий представляют для иностранных туристов особый интерес. Среди них — национальный парк "Русская Арктика", расположенный в Архангельской области, и "Куршская коса" в Калининградской области, отмечает издание "Парламентская газета".

Для этих территорий будет подготовлена отдельная стратегия продвижения в иностранном медиапространстве, рассказали в Минприроды РФ. Не менее интересен для туристов и заповедник "Остров Врангеля", расположенный в Чукотском автономном округе, а также Кроноцкий заповедник на Камчатке.