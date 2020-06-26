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12:50   26 Июня 2020
Армия

Российские военные досрочно проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Российские военные досрочно проголосовали по поправкам к Конституции РФ

Военнослужащие приступили к досрочному голосованию по поправкам к Конституции РФ. Более 157 тысяч человек проголосуют по месту службы. Об этом в пятницу, 26 июня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, досрочное голосование военнослужащих, которые находятся на службе далеко от дома, началось еще 12 июня. На сегодняшний день их число составляет почти 158 тысяч человек.

На голосование по поправкам к Основному закону страны отправятся почти 2,5 млн военных, членов их семей, лиц гражданского персонала и ветеранов. Минобороны России активно сотрудничает во всем вопросам с ЦИК, заключил Шойгу.

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Автор: Ирина Большунова
#шойгу #военные #Голосование2020

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