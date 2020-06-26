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13:19   26 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Эпидемия коронавируса, так же как цены на нефть никак не влияют на шансы Украины «вернуть» себе Крымский полуостров.

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление бывшего президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Напомним, накануне Порошенко заявил, что в условиях, когда Россия якобы из-за «глубокого кризиса» и падения мировых цен на нефть не в состоянии финансировать Крым, а также благодаря «международной солидарности с Украиной» у Киева появился «уникальная возможность» вернуть себе потерянный полуостров.

«У Украины нет шансов вернуть Крым, Порошенко может даже не рассуждать об «уникальном шансе». Эпидемия и цены на нефть на это никак не повлияют», — написал в ответ на это заявление председатель комитета Совета Федерации по информационной политике.

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Также Пушков напомнил, что история в 1991 году дала Украине шанс сохранить под своим контролем Крымский полуостров, но киевские власти не сумели им воспользоваться и в результате в 2014 году Крым по итогам всенародного голосования навсегда вернулся в состав Российской Федерации.

Украинские власти в течение последних шести лет не могут смириться с потерей Крыма и периодически кто-либо из политиков поднимает тему «возврата» полуострова. Так 10 июня текущего года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что когда-нибудь России станет «стыдно» за Крым, а бывший глава МИД Украины Павел Климкин, развивая эту тему, предложил «отобрать» регион у Москвы.

 

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Автор: Александр Люблинский
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