Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Рассмотрение дело о крушении малазийского рейса MH17 может быть перенесено на 2021 год. Об этом рассказал прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе.

Соответствующее решение примут в случае, если представителям защиты и родственникам обвиняемых потребуется дополнительное время, пишет РИА Новости. Так представитель нидерландской прокуратуры отреагировал на поступившее в ведомство письмо близких.

Исходя из обращения, будет сформирован график судебного процесса. Слушания по существу планируется перенести на февраль-март 2021 года. Ранее заседания должны были состояться осенью текущего года.