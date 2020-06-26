Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

 Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике
Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

 Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17
Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

 Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2

Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2
Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

 Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике
Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

 Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17
Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

 Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2

Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2
12:50   26 Июня 2020
Политика

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Рассмотрение дело о крушении малазийского рейса MH17 может быть перенесено на 2021 год. Об этом рассказал прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе.

Соответствующее решение примут в случае, если представителям защиты и родственникам обвиняемых потребуется дополнительное время, пишет РИА Новости. Так представитель нидерландской прокуратуры отреагировал на поступившее в ведомство письмо близких.

Исходя из обращения, будет сформирован график судебного процесса. Слушания по существу планируется перенести на февраль-март 2021 года. Ранее заседания должны были состояться осенью текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#нидерланды #mh17 #перенос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...