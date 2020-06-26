Порядка 10 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции РФ в первый день

Более 10 миллионов россиян посетили избирательные участки и проголосовали по поправкам к Конституции РФ в первый день, сообщает Центризбирком.

Явка избирателей на настоящий момент составляет 9,2%. Также явка россиян на электронное голосование составляет около 50%.

Голосование в России проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Россияне, достигшие возраста 18 лет, могут прийти на избирательный участок с 8:00 до 20:00 по местному времени и принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.