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 Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике
Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

 Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17
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12:27   26 Июня 2020
Политика

Порядка 10 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции РФ в первый день

Порядка 10 млн россиян проголосовали по поправкам к Конституции РФ в первый день

Более 10 миллионов россиян посетили избирательные участки и проголосовали по поправкам к Конституции РФ в первый день, сообщает Центризбирком.

Явка избирателей на настоящий момент составляет 9,2%. Также явка россиян на электронное голосование составляет около 50%.

Голосование в России проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно. Россияне, достигшие возраста 18 лет, могут прийти на избирательный участок с 8:00 до 20:00 по местному времени и принять участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #конституция #Голосование2020

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