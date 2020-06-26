Избирком Ульяновской области заблаговременно обеспечил участки СИЗами

В России проходит второй день голосования по поправкам в Конституцию. Избирком Ульяновской области подготовился к мероприятиям заблаговременно. Об этом «Политике сегодня» рассказала пресс-секретарь органа Ирина Курнавкина.

Так, избирательные бюллетени на участки доставили согласно календарному плану ЦИК РФ, так же как и средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, маски, дезинфицирующие средства, бесконтактные термометры, защитные экраны, индивидуальные ручки. Причем СИЗы рассчитаны не только для голосующих, но и для наблюдателей, волонтеров, полицейских и журналистов.

«Соблюдая все правовые акты, регулирующие деятельность избирательных комиссий, сейчас мы добавляем неукоснительное следование рекомендациям Роспотребнадзора», — подчеркнул глава ульяновского избиркома Юрий Андриенко, слова которого передала пресс-секретарь.

Курнавкина напомнила, что голосование по изменению Основного закона длится неделю — с 25 июня по 1 июля включительно. Выразить свое мнение жители Ульяновской области (впрочем, как и всей России) также могут из дома и на придомовых территориях. По мнению собеседницы ПС, эти новшества можно отнести к рангу противоэпидемиологических мер.

«Подготовка участков к голосованию как таковая — для нас дело привычное. Единственный момент, потребовавший от нас усиленной концентрации — это и есть современная эпидобстановка. Но и в таких условиях мы сделали все для того, чтобы голосовать было легко и безопасно», — констатировала Курнавкина.

Каждый из способов голосования «одинаково доступен, прост и безопасен». В любом случае голосующие обеспечиваются средствами защиты от коронавируса, заключила пресс-секретарь.