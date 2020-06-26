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11:43   26 Июня 2020
Происшествия

Судья не назвала имя четвертой фигурантки дела с участием Серебренникова

Судья не назвала имя четвертой фигурантки дела с участием Серебренникова

Мещанский суд начал рассмотрение дела о крупном хищении денежных средств "Седьмой студии". Очевидцы рассказали, что судья не зачитала имя четвертой фигурантки.

Органы правопорядка приступили к рассмотрению дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей. Несколько представителей "Седьмой студии" сказались на скамье подсудимых.

По данным следствия, режиссер Серебренников, продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский совершили крупное хищение средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева озвучила имена троих фигурантов.

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Автор: Илья Романович
#суд #дело #серебренников #платформа

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