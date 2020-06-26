Судья не назвала имя четвертой фигурантки дела с участием Серебренникова

Мещанский суд начал рассмотрение дела о крупном хищении денежных средств "Седьмой студии". Очевидцы рассказали, что судья не зачитала имя четвертой фигурантки.

Органы правопорядка приступили к рассмотрению дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела о хищении 129 миллионов рублей. Несколько представителей "Седьмой студии" сказались на скамье подсудимых.

По данным следствия, режиссер Серебренников, продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский совершили крупное хищение средств, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева озвучила имена троих фигурантов.