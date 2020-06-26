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11:34   26 Июня 2020
Общество

Мишустин подписал постановление о новой допвыплате на детей

Мишустин подписал постановление о новой допвыплате на детей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.

Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Российские семьи с детьми уже получали от государства подобную материальную помощь. Поэтому им не придется оформлять какие-то дополнительные документы и подавать заявления. Выплата будет производиться автоматически, основываясь на информации, которая зафиксирована в Пенсионном фонде России

Антитела к коронавирусной инфекции имеются у 20% жителей Москвы, которые прошли тестирование на COVID-19, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Руслан Неглинный
#дети #выплаты #мишустин

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