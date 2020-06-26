СК РФ: Турция препятствует расследованию гибели россиян на своей территории

Следственный комитет России продолжает устанавливать обстоятельства гибели нескольких российских туристов на курортах Турции в 2019 году. Анкара не предоставила никакой поддержки в рамках проведения расследования.

Деятельность СК РФ направлена на установление причин гибели нескольких россиян, которые отдыхали в Турции в 2019 году. В рамках расследования сотрудники ведомства провели исчерпывающую работу на территории России и обратились за информацией к турецким коллегам. Однако Анкара не предоставляет никаких данных, которые могли бы быть полезны при установлении причин гибели людей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Несмотря на препятствия со стороны Турции, СК продолжит расследование и намерен определить всех виновных, после чего добиваться для них справедливого наказания.