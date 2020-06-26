Суд признал Серебренникова виновным в мошенничестве

Режиссер и телеведущий Кирилл Серебренников был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

На данный момент в Мещанском суде оглашают приговор по делу "Седьмой студии", о назначенном сроке станет известно позднее. Кинорежиссер обвинялся в похищении 133 млн рублей, которые были выделены "Седьмой студией" на реализацию проекта "Платформа".

На скамье подсудимых также находились несколько представителей студии. Из всех фигурантов дела со своим обвинением согласился только бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Во время заседания женщина заявила, что занималась "обналичиванием" денежных средств и "принимала участие в хищениях". Масляева также созналась, что за свои преступления она получала ежемесячное вознаграждение.