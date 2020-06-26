ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

Владимир Жириновский проголосовал за поправки к Конституции на избирательном участке в школе № 814 в Москве. Лидер партии ЛДПР приехал на УИК держа в руках основной закон России с уже внесенными поправками.

Член УИК-а Юлия Гекало рассказала корреспонденту «Политики сегодня», что Владимир Вольфович был в приподнятом настроении и с радостью принял участие в голосовании. При этом он, как и все избиратели, соблюдал санитарные правила.

— Первый раз видели сегодня Владимира Вольфовича?

— Нет, второй. Первый раз во время голосования, тоже выдавала ему бюллетень.

— Как так совпало?

— Меня выбрали в комиссии, я иду от партии ЛДПР. Поэтому он всегда ко мне подходит.

— Он вам сказал что-нибудь особенное?

— Нет, просто показал паспорт, я ему выдала бюллетень, он расписался. Потом дал интервью журналистам и уехал. Все спокойно, мирно прошло.

— Вам лично ничего не говорил про Конституцию или голосование?

— Нет, лично мне нет. Я только видела, что у него была в руках Конституция уже с поправками.

— Какой у него был настрой?

— Очень хороший. Это хороший знак.

— Он отличался по своему настроению от других избирателей?

— Не сказала бы. Все приходят в хорошем настроении. Бывают, конечно, и те, кто не доволен. В основном недовольства возникают по поводу того, что голосовать можно только за весь пакет поправок, а не по отдельности за каждую. Из-за этого возникает заминка.

— Владимир Вольфович голосовал тоже в маске и перчатках?

— Да, ему наш наблюдатель дала пакет с маской, перчатками и антисептиком. Еще ему выдали индивидуальную ручку, которой он расписывался в книге.

— Только у него была индивидуальная ручка?

— Нет, мы выдаем каждому. Бывает, конечно, что они заканчиваются. Но мы стараемся, чтобы каждый ее получил.

— Много вообще людей сегодня было? Большой поток избирателей?

— Не особо. Когда один день длится голосование, конечно, людей приходит очень много. А из-за того, что в этом году разделили на целую неделю, то естественно, поток поменьше.

— Помимо Владимира Жириновского еще кто-то из известных личностей голосовал в этом году?

— В этом году пока нет. В прошлом его сын приходил. Он и Владимир Вольфович прикреплены по прописке к этому участку.

Корреспондент «Политики сегодня» отметил, что на избирательном участке соблюдаются все эпидемиологические нормы: избиратели голосуют в масках и перчатках, обрабатывают руки антисептиком и соблюдают социальную дистанцию. Члены УИК сообщили, что с 8.00 часов до настоящего момента на участке ни у кого не было повышенной температуры.

На участке, где сегодня голосовал Жириновский, представителей СМИ было больше чем избирателей. Один из участников голосования решил забрать бюллетень на память.

Одна из проголосовавших пенсионерок показала подарок от Владимира Вольфовича, который получали все избиратели на его участке. Им оказался дезодорант. По словам женщины, ей приятно получать такие подарки, а Жириновского она считает очень активным политиком.