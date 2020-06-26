Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

 Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике
Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

 Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17
Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

 Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2

Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2
Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

Никто из фигурантов дела "Седьмой студии" не признал свою вину

 Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике

Глава избиркома Карелии рассказал, как проходит голосование в республике
Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

Пушков: ни пандемия, ни цены на нефть не помогут Украине вернуть Крым

 Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17

Фердинандуссе рассказал о возможном переносе дела MH17
Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

Каждый выбирает по себе — женщину, религию, дорогу

 Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2

Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2
12:45   26 Июня 2020
Россия

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

Владимир Жириновский проголосовал за поправки к Конституции на избирательном участке в школе № 814 в Москве. Лидер партии ЛДПР приехал на УИК держа в руках основной закон России с уже внесенными поправками.

Член УИК-а Юлия Гекало рассказала корреспонденту «Политики сегодня», что Владимир Вольфович был в приподнятом настроении и с радостью принял участие в голосовании. При этом он, как и все избиратели, соблюдал санитарные правила.

— Первый раз видели сегодня Владимира Вольфовича?

— Нет, второй. Первый раз во время голосования, тоже выдавала ему бюллетень.

— Как так совпало?

— Меня выбрали в комиссии, я иду от партии ЛДПР. Поэтому он всегда ко мне подходит.

— Он вам сказал что-нибудь особенное?

— Нет, просто показал паспорт, я ему выдала бюллетень, он расписался. Потом дал интервью журналистам и уехал. Все спокойно, мирно прошло.

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

— Вам лично ничего не говорил про Конституцию или голосование?

— Нет, лично мне нет. Я только видела, что у него была в руках Конституция уже с поправками.

— Какой у него был настрой?

— Очень хороший. Это хороший знак.

— Он отличался по своему настроению от других избирателей?

— Не сказала бы. Все приходят в хорошем настроении. Бывают, конечно, и те, кто не доволен. В основном недовольства возникают по поводу того, что голосовать можно только за весь пакет поправок, а не по отдельности за каждую. Из-за этого возникает заминка.

— Владимир Вольфович голосовал тоже в маске и перчатках?

— Да, ему наш наблюдатель дала пакет с маской, перчатками и антисептиком. Еще ему выдали индивидуальную ручку, которой он расписывался в книге.

— Только у него была индивидуальная ручка?

— Нет, мы выдаем каждому. Бывает, конечно, что они заканчиваются. Но мы стараемся, чтобы каждый ее получил.

— Много вообще людей сегодня было? Большой поток избирателей?

— Не особо. Когда один день длится голосование, конечно, людей приходит очень много. А из-за того, что в этом году разделили на целую неделю, то естественно, поток поменьше.

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

— Помимо Владимира Жириновского еще кто-то из известных личностей голосовал в этом году?

— В этом году пока нет. В прошлом его сын приходил. Он и Владимир Вольфович прикреплены по прописке к этому участку.

Корреспондент «Политики сегодня» отметил, что на избирательном участке соблюдаются все эпидемиологические нормы: избиратели голосуют в масках и перчатках, обрабатывают руки антисептиком и соблюдают социальную дистанцию. Члены УИК сообщили, что с 8.00 часов до настоящего момента на участке ни у кого не было повышенной температуры.

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

На участке, где сегодня голосовал Жириновский, представителей СМИ было больше чем избирателей. Один из участников голосования решил забрать бюллетень на память.

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

Одна из проголосовавших пенсионерок показала подарок от Владимира Вольфовича, который получали все избиратели на его участке. Им оказался дезодорант. По словам женщины, ей приятно получать такие подарки, а Жириновского она считает очень активным политиком.

ЛДПР освежает, или Как Жириновский в приподнятом настроении голосовал

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Карина Азоян
#лдпр #поправки #конституция #голосование2020 #жириновсикй

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...