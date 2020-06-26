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11:05   26 Июня 2020
Общество

Малобродский приехал к зданию Мещанского суда в Москве с вещами

Малобродский приехал к зданию Мещанского суда в Москве с вещами

Режиссер Алексей Малобродский, который проходит фигурантом по делу "Седьмой студии", прибыл в суд вместе с вещами. Он, а также другие обвиняемые, узнают решение суда 26 июня. Обвинение предложило для Малобродского наказание в виде пять лет колонии.

Режиссер Кирилл Серебренников, а также его коллеги обвиняются в хищении 129 миллионов рублей, выделенных из бюджета страны. Ранее прошли неоднократные проверки, которые доказали виновность подсудимых. Для всех участников преступления было предложено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафы от 200 до 800 тысяч рубелей.

Прокурор предложил арестовать имущество подсудимых, а также лишить права работать в культурных учреждениях в руководящей должности сроком на три года.

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Автор: Ирина Большунова
#суд #москва #седьмая студия

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