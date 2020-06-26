Евросоюз 1 июля не откроет границы для россиян из-за ситуации с коронавирусом

Страны-участницы Европейского союза решили не включать Российскую Федерацию в перечень государств, для жителей которых с 1 июля планируется открыть границы ЕС. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран.

По информации источника, причина таких мер кроется в том, что эпидемиологическая обстановка в РФ пока не позволяет сделать этого. Как сообщает ТАСС, дипломат обратил внимание на то, что пандемия на территории России начала распространяться позднее, чем в ЕС. Поэтому стране потребуется больше времени для победы над COVID-19.