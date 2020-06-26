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10:55   26 Июня 2020
Общество

Оперштаб сообщил о снижении новых случаев коронавируса в РФ до 6800

Оперштаб сообщил о снижении новых случаев коронавируса в РФ до 6800

Пандемия коронавирусной инфекции в России идет на спад. В течение последних 24 часов на территории страны вирус выявлен у 6800 человек. Об этом рассказали в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Отмечается, что новые случаи COVID-19 зафиксированы в 85 субъектах Российской Федерации. У 28,5% пациентов не выявлено привычных симптомов заболевания. За последние сутки медики выписали 8988 человек, которые полностью излечились от инфекции. За тот же период зафиксированы 176 смертельных случаев.

За все время пандемии коронавируса нового типа врачи поставили соответствующий диагноз 620 794 россиянам, 384 152 из которых смогли победить заболевание.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #статистика #коронавирус

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