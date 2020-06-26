Bloomberg: Евросоюз и ФРГ готовят «коллективный ответ» США на меры против СП-2

Правительство Германии приступило к подготовке возможных ответных мер на тот случай, если Соединенные Штаты Америки реализуют свои угрозы относительно «Северного потока – 2».

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает агентство Bloomberg, приводя заявление двух неназванных немецких чиновников.

В частности, агентство сообщает, что администрация федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, рассматривает возможность принятия скоординированного ответа на американские санкции всего Евросоюза. Так как ограничительные меры США станут прямым вмешательством Вашингтона во внутренние дела ЕС, а значит и реакция на них должна быть коллективной.

Напомним, ранее Министерство экономики ФРГ выразило опасения, что новый пакет санкций США против российского проекта «Северный поток – 2», а также против всех компаний, участвующих в его реализации, может сильно ударить по ряду госучреждений, банков и компаний Евросоюза.

Строительство нового газопровода, который по дну Балтийского моря свяжет Россию и Германию сильно беспокоит Соединенные Штаты Америки, так как они хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ, добываемый на сланцевых месторождениях.

В декабре 2019 года Штаты, пытаясь помешать реализации российского проекта ввели против «Северного потока – 2» санкции, в результате чего занятая в строительстве швейцарская компания Allseas остановила работу в Балтийском море и отозвала оттуда свои суда-трубоукладчики. Россия, однако, заявила, что способна сама достроить газопровод. При этом в Москве и в Берлине осудили действия Вашингтона, немецкие политики не раз называли американские санкции прямым вмешательством во внутренние европейские дела.

К настоящему моменту «Северный поток – 2» готов на 94% и в России уверены, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года.

В то же время 4 июня сенаторы США выступили с предложением ввести против него новый пакет санкций, которые должны будут ударить по страховым компаниям, работающим с судами участвующими в строительстве СП-2. В ответ в Германии предложили обложить поставки американского сжиженного газа в ЕС дополнительными пошлинами.