«Это праздник»: Жириновский объяснил, почему выбрал традиционную форму голосования

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что воспринимает процедуру всероссийского голосования по принятию поправок в Конституцию России как праздник, и именно поэтому пришел проголосовать лично.

Об этом Жириновский рассказал корреспонденту ИА «Политика сегодня» в пятницу, 26 июня.

«Я люблю прийти на избирательный участок, увидеть людей, взять бюллетень, опустить его, чтобы испытать чувство радости», — заявил лидер ЛДПР.

Также политик добавил, что очень хорошо, что у людей есть возможность электронного голосования, за этим, по его словам, будущее. Но именно сейчас, когда люди три месяца просидели дома на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, им нужно выйти из дома.

«И музыка должна быть, потому что это – праздник. Это помогает почувствовать, что это наше государство, а без этого, кто мы такие?», — отметил лидер ЛДПР.

Также Владимир Жириновский в своем выступлении перед избирательным участком, где ему предстояло проголосовать, назвал российскую Конституцию «самой лучшей и самой сильной».