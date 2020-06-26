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10:42   26 Июня 2020
Политика

Пушков рассказал об утраченном Украиной шансе сохранить Крым

Пушков рассказал об утраченном Украиной шансе сохранить Крым

Экс-президент Украины Петр Порошенко сделал заявление по поводу "возвращения" Крыма в период пандемии коронавируса. Его слова прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков.

Пандемия коронавируса и сопровождающие ее факторы никак не повлияют на статус Крыма. Пушков заявил, что об осуществлении планов Порошенко не может идти и речи, а цены на нефть и ситуация с коронавирусом никак не изменят положение полуострова, передает РИА Новости.

В Twitter он написал, что в 1991 году Украина получила шанс сохранить Крым, но этот шанс был утрачен. В 2014 году полуостров был потерян навсегда.

Ранее бывший украинский президент заявлял, что во время пандемии коронавируса Россия не сможет удержать Крым в своем составе. Украинские политики регулярно высказываются подобным образом, но в России эти слова считают мечтами и безосновательными надеждами.

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Автор: Илья Романович
#россия #украина #крым

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