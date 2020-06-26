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10:34   26 Июня 2020
Общество

Голикова: менее 7 тысяч человек заразились коронавирусом за последние сутки

Голикова: менее 7 тысяч человек заразились коронавирусом за последние сутки

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила о снижении количества новых случаев COVID-19 в России.

В течение суток во всех регионах РФ совокупно были подтверждены 6800 тестов на коронавирус. Это значит, что за день прирост новых пациентов снизился на 200 человек. Об этом заявила 26 июня вице-премьер Татьяна Голикова на итоговой коллегии Министерства здравоохранения.

Всего в России проведены более 8,1 млн тестов на COVID-19. В Москве с 5 по 18 июня прошло популяционное тестирование более 90 000 жителей. По его результатам, антитела к коронавирусу были выявлены у 19,9%. Об этом сообщили на портале ИА "Интерфакс".

На 25 июня в России подтверждены тесты на COVID-19 у 613 994 граждан. Из них выздоровели и выписаны из больниц 375 164 человека. Статистические данные предоставлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#коронавирус #COVID-19

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