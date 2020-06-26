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10:33   26 Июня 2020
Общество

Милонов просит проверить действия представителей США с "радужным" флагом в Москве

Милонов просит проверить действия представителей США с "радужным" флагом в Москве

Россияне сообщили о вопиющем акте с пропагандой нетрадиционных ценностей в столице. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов просит Генпрокуратуру РФ проверить действия представителей американской дипмиссии на нарушение законодательства России.

Госдума просить проверить действия представителей США в Москве. Депутат Государственной думы РФ обратил внимания генпрокурора РФ Игоря Краснова на использования ЛГБТ-символики на здании посольства Соединенных штатов в столице.

Очевидцы сообщили о вопиющем акте с демонстрацией нетрадиционных ценностей. Россияне рассказали о пропаганде интересов сексуальных меньшинств.

Милонов сообщил, что акция неизвестных представителей американской дипломатической миссии повергла в шок тысячи россиян. Необходимо проверить их действия на нарушение российского законодательства, заявил депутат.

Дмитрий Песков заявил о недопустимости размещения ЛГБТ-флага на здании американского посольства в Москве. Неприемлема пропаганда сексуальных меньшинств, упомянул пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #россия #милонов #лгбт

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