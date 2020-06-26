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10:32   26 Июня 2020
Политика

Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

Представители американского конгресса 26 июня примут решение о наделении особым статусом города Вашингтона, который предлагают сделать отдельным штатом США. Об этом сообщает Fox News.

На сегодня столица Соединенных Штатов является округом Колумбия. Этот субъект не входит в состав определенного штата.

Председатель Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси недовольна "несправедливостью" по отношению к низкому статусу штата. Она заявила, что американские конгрессмены готовы исправить это упущение и восстановить демократию США, пишет News.ru.

Стоит отметить, что на территории Вашингтона до сих пор проходят массовые беспорядки, которые обусловлены смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейских во время задержания.

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Автор: Василий Пименов
#сша #вашингтон #пелоси

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