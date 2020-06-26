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Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

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Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

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10:23   26 Июня 2020
Общество

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал по поправкам к Конституции России на избирательном участке.

Политика в месте голосования встречал оркестр. В сопровождении музыкальной композиции он отдал свой голос по предложенным изменениям в Основном законе государства.

Голосование по поправкам проходит в России с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 по местному времени. Отдать свой голос могут все граждане России в возрасте от 18 лет.

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Автор: Илья Романович
#жириновский #голосование

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