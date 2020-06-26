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10:10   26 Июня 2020
Общество

ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы

ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы

Некоторые европейские страны могут столкнуться с новым всплеском коронавируса. Такое предположение сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

В 30 странах Европы число пациентов с COVID-19 увеличилось, отмечает канал "360". В 11 из них подобное может стать причиной возобновления пандемии, отметил Ханс Клюге в ходе выступления, опубликованного на видеохостинге YouTube. Если не воспрепятствовать этому, распространение коронавируса нанесет урон системе здравоохранения этих стран.

Власти некоторых европейских государств оперативно отреагировали на рост числа пациентов с COVID-19. В целом европейцы ответственно относятся к необходимости использовать маски и перчатки в общественных местах, добавил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#европа #воз #коронавирус

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