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10:04   26 Июня 2020
Экономика

Власти США выплатили более $1,4 млрд "мертвым душам" в качестве компенсации за COVID-19

Власти США выплатили более $1,4 млрд "мертвым душам" в качестве компенсации за COVID-19

Более миллиона "мертвых душ" получили 1,4 млрд долларов в качестве компенсаций в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом свидетельствуют данные управления по подотчетности правительства США.

Как отмечается в докладе, почти 1,1 млн платежей были направлены умершим людям. Это случилось по причине того, что отправители компенсаций на первом этапе не сопоставили данные о потенциальных получателей с базой регистрации умерших. Счетная палата США рекомендует налоговой службе найти недорогие пути, чтобы оповестить граждан о способе возврата денег.

С момента начала эпидемии COVID-19 в США власти приняли пакет мер экономической помощи на сумму 2 трлн долларов пострадавшим американцам и компаниям.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах с начала вспышки COVID-19 зафиксировано 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции. Однако глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфлид в интервью The Hill заявил, что число людей с коронавирусом в стране может в десять раз превышать официальные показатели и составлять около 25 млн человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #мертвые души #коронавирус

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