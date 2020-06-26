Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина

Россия ушла далеко вперед в развитии бизнеса, налоговой системе и вопросах дерегуляции, приблизившись к европейскому уровню, в то время как на Украине «лучше не становиться».

Такое мнение высказал глава исполнительного комитета Национального совета Украины по реформам Михаил Саакашвили в беседе с киевским бизнесменом Игорем Гуменным.

Бывший президент Грузии и бывший же губернатор Одесской области Саакашвили заявил, в частности, что он намерен осуществить на Украине реформы в налоговой системе и в области снижения бюрократии, которые уже реализованы в России.

При этом его собеседник Игорь Гуменной отметил, что иностранным бизнесменам гораздо выгоднее вести дела в России, которая предоставляет им широкие возможности. Именно поэтому, по его словам, китайские и западные инвесторы, не смотря на дорогую рабочую силу в РФ, все чаще выбирают именно ее.

«Все мировые автомобили производятся в России … Они сумели за пять лет все поменять… На Украине лучше не становится, а там — как в Европе», — заявил бизнесмен.

Саакашвили с мнением Гуменного согласился и добавил, что его такое положение вещей очень расстраивает, так как Россия ушла далеко вперед, оставив Украину позади.

«Они гораздо больше слушают бизнес, чем мы в условиях нашей демократии. Они выигрывают войну на фронте реформ», — подчеркнул украинский реформатор.

Напомним, в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса Саакашвили сравнил возможности России и Украины противостоять возникающим сложностям, указав, что у Москвы накоплены резервы, составляющие 600 миллиардов долларов, которые сыграют роьл «подушки безопасности», в то время как Киев совершенно не готов к предстоящему кризису.