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9:33   26 Июня 2020
Общество

Явка на онлайн-голосование по Конституции составила почти 50%

Явка на онлайн-голосование по Конституции составила почти 50%

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию России составила 49,5% на утро 26 июня, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.

На сегодняшний день по двум регионам России свой голос по поправкам в Конституцию отдали более 580 тысяч человек. По данным штаба, выдано почти 590 тысяч бюллетеней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что голосование по поправкам абсолютно безопасно для россиян. В интервью телеканалу "Россия 24" она сообщила, что на участках соблюдаются все меры по профилактике заболевания. Все граждане на участках получают одноразовые средства защиты и письменные принадлежности. В помещениях проводится обязательная дезинфекция всех поверхностей, урн и кабинеок для голосования.

Голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

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Автор: Василий Пименов
#голосование

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