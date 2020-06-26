Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

 ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы

ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы
Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

 Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина

Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина
Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

 ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы

ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы
Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

 Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина

Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина
Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
9:30   26 Июня 2020
Политика

Сredit Suisse опроверг информацию о счете в банке сына Лукашенко

Сredit Suisse опроверг информацию о счете в банке сына Лукашенко

Швейцарский банк прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о возможной связи сына президента Белоруссии Александра Лукашенко со счетом. В Credit Suisse сообщили, что финансовая организация не имеет клиентских связей с Виктором Лукашенко.

В социальных сетях и на других площадках появилась информация о наличии банковского счета сына белорусского лидера в швейцарском банке. Сообщения подкреплялись якобы скриншотом выписки из банка Credit Suisse.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из банка, снимок — подделка, а Виктор Лукашенко не является клиентом банка. Соответствующие государственные органы Швейцарии были проинформированы об этом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "жутким фейком" появившуюся информацию. Он также предложил забрать все деньги, которые якобы имеются на счету у сына, любому, кто их найдет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#лукашенко #швейцария #фейк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...