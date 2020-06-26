Сredit Suisse опроверг информацию о счете в банке сына Лукашенко

Швейцарский банк прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о возможной связи сына президента Белоруссии Александра Лукашенко со счетом. В Credit Suisse сообщили, что финансовая организация не имеет клиентских связей с Виктором Лукашенко.

В социальных сетях и на других площадках появилась информация о наличии банковского счета сына белорусского лидера в швейцарском банке. Сообщения подкреплялись якобы скриншотом выписки из банка Credit Suisse.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию из банка, снимок — подделка, а Виктор Лукашенко не является клиентом банка. Соответствующие государственные органы Швейцарии были проинформированы об этом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "жутким фейком" появившуюся информацию. Он также предложил забрать все деньги, которые якобы имеются на счету у сына, любому, кто их найдет.