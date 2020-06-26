Новые правила легализации тюнинга и прохождения медосвидетельствования вступят в силу в РФ

Ряд нововведений для российских водителей вступит в силу в июле. Подробности рассказали автоэксперты.

В июле вступит в силу запрет на ввоз праворульной техники на территорию РФ, пишет РБК. Речь идет об экскаваторах, самосвалах, тягачах, а также технике с правым рулем категорий М2 и М3. Автомобили, ввезенные на территорию РФ до вступления в силу ряда ограничений, можно эксплуатировать. На них нововведения не распространяются. Праворульные "легковушки" относятся к категории М1. Они не попадают под запрет.

С 1 июля вступают в силу новые правила легализации тюнинга. Теперь водителям придется привозить свой автомобиль в специальную лабораторию, которая даст заключение. Ранее некоторые организации выдавали необходимую документацию, ориентируясь на фотографию машины.

Инвалидам третьей группы предоставят право на бесплатную парковку. С 1 июля изменился и порядок прохождения обязательного медосвидетельствования. Некоторых автолюбителей могут обязать сдать дополнительные анализы. Это возможно в том случае, если нарколог посчитает, что у водителя есть признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.