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9:23   26 Июня 2020
Экономика

Fitch: изменение бюджетного правила не скажется на экономической стабильности России

Fitch: изменение бюджетного правила не скажется на экономической стабильности России

Вероятное ослабление бюджетного правила не повлияет на макроэкономическую стабильность России. К такому выводу пришли аналитики агентства Fitch, изучившие стратегию страны по модернизации финансового сектора.

Текущее бюджетное правило было введено в 2017 году и позволило пополнить Фонд национального благосостояния за счет сверхприбылей от продажи нефти. При снижении стоимости барреля ниже 42 долларов власти могут использовать накопления для нивелирования дефицита и выполнения всех обязательств.

Изменение условий бюджетного правила не окажет принципиального влияния на стабильность российского экономического сектора. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства Fitch, прогноз публикует ТАСС. Аналитики считают, что Россия достигла определенного прогресса в снижении зависимости от энергоресурсов, что позволило укрепить экономику.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #fitch #аналитика #бюджетное правило

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