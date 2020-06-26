Fitch: изменение бюджетного правила не скажется на экономической стабильности России

Вероятное ослабление бюджетного правила не повлияет на макроэкономическую стабильность России. К такому выводу пришли аналитики агентства Fitch, изучившие стратегию страны по модернизации финансового сектора.

Текущее бюджетное правило было введено в 2017 году и позволило пополнить Фонд национального благосостояния за счет сверхприбылей от продажи нефти. При снижении стоимости барреля ниже 42 долларов власти могут использовать накопления для нивелирования дефицита и выполнения всех обязательств.

Изменение условий бюджетного правила не окажет принципиального влияния на стабильность российского экономического сектора. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства Fitch, прогноз публикует ТАСС. Аналитики считают, что Россия достигла определенного прогресса в снижении зависимости от энергоресурсов, что позволило укрепить экономику.