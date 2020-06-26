Япония недовольна проведением геологических работ РФ в Охотском море

Японская сторона сделала предупреждение Российской Федерации на фоне проведения геологического исследования в Охотском море. Об этом проинформировал генсек японского правительства Есихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

В сообщении японского чиновника сказано, что 17 июня Токио сделало предупреждение Москве из-за геологических работ в Охотском море. Инициатива обусловлена несовпадением интересов Японии по вопросу островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Есихидэ Суга добавил, что японская сторона будет продолжать вести переговоры с Российской Федерацией по урегулированию ситуации и заключению мирного соглашения, пишет РИА Новости.