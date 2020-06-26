Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

 ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы

ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы
Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

 Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина

Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина
Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

Жириновский под звуки оркестра проголосовал по поправкам к Конституции РФ

 ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы

ВОЗ спрогнозировала новую вспышку коронавируса в 11 странах Европы
Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

Конгрессмены США хотят сделать Вашингтон 51-м штатом государства

 Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина

Саакашвили: Россия ближе к Европе, чем Украина
Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
9:14   26 Июня 2020
Политика

Япония недовольна проведением геологических работ РФ в Охотском море

Япония недовольна проведением геологических работ РФ в Охотском море

Японская сторона сделала предупреждение Российской Федерации на фоне проведения геологического исследования в Охотском море. Об этом проинформировал генсек японского правительства Есихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

В сообщении японского чиновника сказано, что 17 июня Токио сделало предупреждение Москве из-за геологических работ в Охотском море. Инициатива обусловлена несовпадением интересов Японии по вопросу островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Есихидэ Суга добавил, что японская сторона будет продолжать вести переговоры с Российской Федерацией по урегулированию ситуации и заключению мирного соглашения, пишет РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#япония #токио #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...