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8:22   26 Июня 2020
Политика

Саакашвили объяснил, почему Украина отстает от России

Саакашвили объяснил, почему Украина отстает от России

Украина сильно уступает России в вопросах дерегуляции экономики, а также эффективности налоговой системы. Такое мнение выразил глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

Во время видеоконференции политик призвал своих собеседников признать истинное положение дел на Украине и то, что в России в этих вопросах разбираются куда лучше.

"Давайте будем говорить, как есть", – заявил бывший президент Грузии.

Также некогда губернатор Одесской области отметил, что в России куда лучше прислушиваются к представителям бизнес-сферы. На Украине диалог с бизнесом также ведется, однако никакого эффекта от этого не наблюдается. Резюмировал свою речь Саакашвили вопросом.

"Они выигрывают у нас войну на фронте реформ – ребята, это было главным коньком Украины, как?" – недовольно отметил теперь уже украинский политик.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #экономика #саакашвили

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