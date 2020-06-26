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8:03   26 Июня 2020
Общество

Седьмая часть избирателей Бурятии проголосовала по поправкам в Конституцию

Седьмая часть избирателей Бурятии проголосовала по поправкам в Конституцию

Более 102 тысяч жителей Бурятии приняло участие в голосовании по поправкам в Конституцию по состоянию на 26 июня.

"МК" пишет, что 25 июня проголосовал основной процент избирателей. Отмечается, что 15 июня стартовало досрочное голосование в трудноудаленных местах республики.

В первый день голосования по поправкам к Конституции более 25 тысяч жителей Улан-Удэ приняли участие во всероссийском мероприятии. Для избирателей открыто 837 участков с 8 утра до 20 вечера. Сообщается, что жители региона смогут проголосовать дистанционным образом.

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Автор: Василий Пименов
#поправки #конституция #бурятия #Голосование2020

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