Российские ученые нашли дешевое средство для лечения коронавируса

Ученые провели испытания с водным раствором красителя метиленовый синий и обнаружили, что он может стать эффективным средством лечения коронавируса. Об этом заявил профессор Института общей физики имени Прохорова РАН (ИОФ РАН) Виктор Лощенов.

Исследователи использовали дополнительно облучение красным светом, чтобы усилить эффект. Испытания прошли на 50 пациентах с коронавирусной инфекцией и еще 50 добровольцах, которые принимали раствор метиленового синего для профилактики заболеваемости, передает ТАСС.

По словам Лощенова, препарат давно известен науке. Профессор отметил, что ученые рассчитали эффективную и безопасную дозу для пациентов для сеанса облучения красным светом, а также без него в целях профилактики.

Пациентам с COVID-19 в разных стадиях давали препарат или ингаляционно, или разведенным в стакане с водой. Потом происходило облучение носа и глотки. В результате все участники эксперимента выздоровели. Обоняние вернулось уже на следующий день, быстро исчез и сам вирус из организма. Те пациенты, которые принимали препарат для профилактики, работали в "красной зоне". В итоге никто из них не заразился.

Профессор отметил, что одна доза препарата стоит восемь рублей. Однако нужно помнить, что пока лекарство не прошло проверку независимых экспертов и более массовые клинические испытания.