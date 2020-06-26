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7:40   26 Июня 2020
Общество

Воробьев определил сроки ликвидации мусорных полигонов в Подмосковье

Воробьев определил сроки ликвидации мусорных полигонов в Подмосковье

Московская область единственная в РФ, где ввели эффективные экологические стандарты, которые позволят максимально быстро избавиться от свалок. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

Благодаря новой системе раздельного сбора мусора в Подмосковье уже в этом году количество отходов сократится на 1,5 миллиона тонн, а к началу 2021 году не останется ни одной городской свалки. Как ожидается, на месте свалок начнут работать современные комплексы по переработке отходов (КПО).

"Пошло вторичное использование стекла, пластика, металла. Все это имеет ключевое значение в культуре сбора и переработки мусора", — рассказал Воробьев.

В Подмосковье закрыли уже 29 мусорных полигонов советского образца. Оставшиеся 10 планируют устранить до конца этого года: "Ядрово", "Лесная", "Храброво", "Алексинский карьер", "Тимохово" и другие.

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Автор: Илья Романович
#мусор #свалка

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