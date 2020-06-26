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7:20   26 Июня 2020
Политика

Порошенко вновь помечтал о возвращении Крыма в состав Украины

Порошенко вновь помечтал о возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко продолжает фантазировать на тему возвращения Крыма в состав страны. О новом "уникальном шансе" он заявил в эфире радио "Тризуб".

По его словам, сейчас у властей Украины есть шанс воспользоваться падением цен на нефть и "глубоким кризисом" в России, чтобы вернуть Крым. Порошенко считает, что Москва якобы не способна финансово обеспечить полуостров, пишет РИА Новости.

Это не первое подобное высказывание со стороны украинских политиков по поводу Крыма. Каждый раз на полуострове называют такие речи мечтами.

Крым вошел в состав России в 2014 году в результате референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за возвращение в РФ. Киев продолжает не признавать результаты голосования и называть полуостров временно оккупированной территорией.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #крым #петр порошенко

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