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6:52   26 Июня 2020
Политика

"С Россией проще": Трамп рассказал о сложности общения с американскими демократами

"С Россией проще": Трамп рассказал о сложности общения с американскими демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что общаться с американскими демократами во много раз сложнее, чем с Россией, Китаем или КНДР. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе своего выступления на военном судостроительном заводе в Висконсине глава Белого дома рассказал историю, как однажды его друг спросил, с кем тяжелее иметь дело. Среди предложенных вариантов фигурировали Северная Корея, Китай и Россия.

Однако ответ Трампа был несколько неожиданным, поскольку тот заявил, что тяжелее всего иметь дело с демократами США. Обосновал это тем, что демократы не такие разумные и даже слегка сумасшедшие. Демпартия США, по словам американского лидера, почти всегда отказывается выделять деньги на нужды оборонной промышленности и армейские расходы.

"Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми", – резюмировал Дональд Трамп.

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Автор: Юлия Яковлева
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