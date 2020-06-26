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6:32   26 Июня 2020
Общество

Детские лагеря откроются в Подмосковье 15 июля

Детские лагеря откроются в Подмосковье 15 июля

Московская область готовится к открытию летних лагерей, их работу планируется начать 15 июля, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

В настоящее время в Подмосковье работают над тем, чтобы лагеря соответствовали всем санитарным нормам. В этом году количество детских смен сократят из-за пандемии коронавируса.

"У нас большая сеть летних лагерей, мы открываем их с 15 числа. Они, как правило, проходят в три-четыре смены. Но сейчас больше трех мы не будем делать", — цитирует Воробьева Телеканал "360".

Как рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, в 2020 году заявку подали 115 оздоровительных лагерей, из них 56 уже имеют санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

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Автор: Илья Романович
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