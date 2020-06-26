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6:11   26 Июня 2020
Общество

Омбудсмен Митянина: правительство Санкт-Петербурга поддержит пособиями семьи с детьми

Омбудсмен Митянина: правительство Санкт-Петербурга поддержит пособиями семьи с детьми

Семьи с детьми, проживающие в Петербурге, могут получить денежную компенсацию от администрации города. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Митянина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Для получения денежного пособия нужно только предоставить в соответствующие ведомства документы, подтверждающие право на выплаты. Поддержку от властей Петербурга получат и матери, являющиеся единственными опекунами своих детей, сообщила омбудсмен телеканалу.

Матери, воспитывающие ребенка в семье с малым достатком, могут рассчитывать на получение компенсаций в размере около 5,5 тысячи рублей. Для получения дополнительных выплат, родителям нужно обратиться в центр госуслуг и написать заявление. Стоит отметить, что в поправках в Конституцию Российской Федерации предлагается закрепить социальную поддержку жителям страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #петербург #Голосование2020

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