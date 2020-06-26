ЦПВС провел две гуманитарные акции в сирийских провинциях Алеппо и Хама

ЦПВС РФ продолжает оказывать разностороннюю помощь жителям Сирии. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Российский ЦПВС дважды оказал гуманитарную помощь в Сирии. Представители Центра по примирению враждующих сторон направили в провинции Алеппо и Хама более трех тонн продовольственных наборов. Известно, что всего было проведено уже более двух тысяч гуманитарных акций в Сирии.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" атаковали поселение Эд-Дана в провинции Идлиб. С 6 марта 2020 года на территории Идлиба и его окрестностях введен режим прекращения огня. ЦПВС РФ призывает командиров незаконных вооруженных группировок отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.