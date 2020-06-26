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5:18   26 Июня 2020
Общество

Вспышка на востоке Тегерана была взрывом газа, передают СМИ

Вспышка на востоке Тегерана была взрывом газа, передают СМИ

Взорвался резервуар с техническим газом в районе одного из объектов минобороны Ирана. Об этом сообщает новостной портал Nour News.

Странный яркий свет, который был замечен на востоке Тегерана, оказался последствием взрыва газа и последующего пожара. Изначально СМИ предполагали, что это взрыв в районе военной базы.

Оранжевое зарево появилось на востоке города после полуночи по местному времени. Выяснилось, что взорвался резервуар с газом. С объектами вооруженных сил страны это происшествие никак не связано.

В результате инцидента никто не пострадал. Пожар был локализирован.  

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Автор: Юлия Яковлева
#иран #взрыв #тегеран

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