Стали известны самые популярные у россиян маршруты путешествий на поезде этим летом

Специалисты сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, какие маршруты путешествий на поездах являются самыми популярными у россиян. Об этом пишет ТАСС.

Выборка производилась среди билетов, которые были куплены путешественниками с начала мая с датой поездки в период с 1 июня по 1 сентября. Выяснилось, что особой популярностью пользуются такие направления, как Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь.

В исследовании отмечается, что повышение спроса на железнодорожные путешествия приходится на вторую половину мая, однако в июне билетов было куплено больше, чем в предыдущий месяц. Путешественники стали куда чаще покупать билеты за две недели до поездки, а сами поездки стали дальше по расстоянию.

Однако не одними только Петербургом, Москвой и Симферополем интересуются россияне. Следующими по популярности стали поезда из столицы в Анапу, Сочи, Лазаревское и Адлер. Информацией об этом делится ТАСС.