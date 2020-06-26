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4:46   26 Июня 2020
Общество

Стали известны самые популярные у россиян маршруты путешествий на поезде этим летом

Стали известны самые популярные у россиян маршруты путешествий на поезде этим летом

Специалисты сервиса Туту.ру провели исследование и выяснили, какие маршруты путешествий на поездах являются самыми популярными у россиян. Об этом пишет ТАСС.

Выборка производилась среди билетов, которые были куплены путешественниками с начала мая с датой поездки в период с 1 июня по 1 сентября. Выяснилось, что особой популярностью пользуются такие направления, как Москва — Санкт-Петербург и Москва — Симферополь.

В исследовании отмечается, что повышение спроса на железнодорожные путешествия приходится на вторую половину мая, однако в июне билетов было куплено больше, чем в предыдущий месяц. Путешественники стали куда чаще покупать билеты за две недели до поездки, а сами поездки стали дальше по расстоянию.

Однако не одними только Петербургом, Москвой и Симферополем интересуются россияне. Следующими по популярности стали поезда из столицы в Анапу, Сочи, Лазаревское и Адлер. Информацией об этом делится ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#россияне #поезд #путешествия

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