Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

Жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на придомовых территориях. Организационный процесс показала член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Она поделилась видеозаписью о начале голосования с Федеральным агентством новостей. На улице Грибоедова процедура стартовала в четверг, 25 июня, в 17 часов, а закончилась в 19 часов. Из более 2,3 тыс. проживающих на участке проголосовали в первый день 170 человек.

На записи видно, что голосование организовано с учетом мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Все члены комиссии были в защитных халатах, масках и перчатках.