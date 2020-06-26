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Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

 Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня

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3:54   26 Июня 2020
Общество

Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

Жители Москвы получили возможность проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на придомовых территориях. Организационный процесс показала член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член ОНК Москвы Ева Меркачева.

Она поделилась видеозаписью о начале голосования с Федеральным агентством новостей. На улице Грибоедова процедура стартовала в четверг, 25 июня, в 17 часов, а закончилась в 19 часов. Из более 2,3 тыс. проживающих на участке проголосовали в первый день 170 человек.

На записи видно, что голосование организовано с учетом мер предосторожности в связи с пандемией коронавируса. Все члены комиссии были в защитных халатах, масках и перчатках.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #поправки #конституция рф #Голосование2020

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