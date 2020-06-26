Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

 Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня

Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня
Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

 Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США

Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США
Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

Член СПЧ продемонстрировала, как проходит голосование на придомовых территориях в Москве

 Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня

Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня
Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

Минкомсвязь окажет финансовую помощь IT-компаниям в случае отмены льгот по НДС  

 Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США

Американцам больше не нужны "гегемония" и поиск "злых русских": эксперты о русофобии в США
Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

Трампа подвела безработица, Байден вырывается вперед

 Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ

Климов: Госдеп в условиях пандемии тратил миллионы долларов на «демократизацию» РФ
3:21   26 Июня 2020
Общество

Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня

Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня

Эксперты из разных стран Латинской Америки и Европы примут участие в наблюдении за всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Случится это 26 июня.

Среди экспертов ожидаются представитель Белоруссии, глава аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский, депутат сербского парламента Драгинья Влк, Латинскую Америку представит президент Миссии Сукре Ханилсберт Веласко из Венесуэлы, а также журналист из Чили Бруно Соммер Каталан. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации началось 25 июня и продлится до 1 июля 2020 года. Жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свои голоса дистанционно. Для остальных же начали работу избирательные участки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #поправки #конституция #наблюдатели #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...