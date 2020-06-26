Иностранные наблюдатели проследят за общероссийским голосованием 26 июня

Эксперты из разных стран Латинской Америки и Европы примут участие в наблюдении за всероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Случится это 26 июня.

Среди экспертов ожидаются представитель Белоруссии, глава аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский, депутат сербского парламента Драгинья Влк, Латинскую Америку представит президент Миссии Сукре Ханилсберт Веласко из Венесуэлы, а также журналист из Чили Бруно Соммер Каталан. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации началось 25 июня и продлится до 1 июля 2020 года. Жители Москвы и Нижегородской области смогут отдать свои голоса дистанционно. Для остальных же начали работу избирательные участки.